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До конца сезона Госинспекция проверит проведение загонной охоты
Сразу несколько фактов грубого нарушения правил добычи животных на загонной охоте только за минувшие выходные. В Минском районе бригада охотников подстрелила взрослую косулю, хотя выходили на молодую особь. При этом документы оформили не по правилам. Более того, во время осмотра местности, где проводилась охота, инспекторы нашли останки еще двух косуль. В их незаконной добыче заподозрили ту же бригаду из восьми человек. Мясо нашли под днищем охотничьего УАЗа.
Еще один факт грубого нарушения правил охоты в Поставском районе: охотничья бригада вместо разрешенной к добыче самки лося подстрелила самца.
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