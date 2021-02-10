Прямой совет с народом и сверка основных направлений курса, по которому будет развиваться Беларусь в ближайшее время. До народного вече - менее суток.

Делегаты V Всебелорусского народного собрания отправляются из регионов в Минск. Город над Сожем провожал делегатов в торжественной обстановке. Едут с инициативами, собранными на диалоговых площадках и во время работы общественных приемных. Под крупнейшим в регионе белорусским флагом к участникам форума обратились делегаты прошлых лет: своим преемникам они адресовали напутственные слова. А молодежь исполнила танцевальный флешмоб под живое выступление лучших вокалистов региона.

Автоколонна с делегатами Гомельского региона стартовала в Минск. Из областного центра выдвинулись 10 автобусов. Их пассажиры – люди разных профессий и поколений. Всего Гомельский регион на Всебелорусском народном собрании представят 310 человек: от домохозяек до депутатов и бизнесменов.