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До нового учебного года в Минской области откроются детский сад и школа
В Минском районе, в деревне Лесковка, на финальной стадии строительство школы на 720 мест, а в Фаниполе начались работы по благоустройству территорий у дошкольного учреждения. Объекты будут сданы в срок. Вместе с рабочими на строительных площадках работают и студотрядовцы. Так, молодежные дружины областного аграрно-технического профессионального лицея сейчас проводят окрашивание навесов и наводят порядок на игровых площадках детского сада.
В других учреждениях образования проводятся плановые ремонтные работы. Сейчас ведется реконструкция Заславской гимназии и Старобинской санаторной школы-интерната. Скоро учреждения образования области начнут подписывать паспорта готовности к новому учебному году.
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