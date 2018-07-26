До нового учебного года в Минской области откроются детский сад и школа

В Минском районе, в деревне Лесковка, на финальной стадии строительство школы на 720 мест, а в Фаниполе начались работы по благоустройству территорий у дошкольного учреждения. Объекты будут сданы в срок. Вместе с рабочими на строительных площадках работают и студотрядовцы. Так, молодежные дружины областного аграрно-технического профессионального лицея сейчас проводят окрашивание навесов и наводят порядок на игровых площадках детского сада.