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Сегодня в Минске пройдет генеральная репетиция парада. Движение транспорта ограничат

Многие месяцы наши военные тренировались на территории своих частей, полигонах и в столице. По традиции открывать торжественное мероприятие будут самые юные участники - барабанщики суворовского училища. 64 человека зададут темп всем парадным расчетам (а это 25 пеших коробок) общей численностью около 4 000 человек.

Сегодня в Минске пройдет генеральная репетиция парада. Начнется она в 21:00

По проспектам и улицам города проедет колонна военной техники, поэтому движение транспорта в столице будет ограничено. Механизированная колонна начнет движение в 18:00 по маршруту улица Стариновская - проспект Независимости - проспект Машерова. По мере прохождения техники участки дорог вновь будут открыты для движения.

Генеральная репетиция будет проходить по традиции у стелы "Минск - город-герой". Планируется несколько прогонов. По окончании тренировки техника будет возвращаться по маршруту Машерова - Тимирязева - Саперов - проспект Победителей - Орловская - Сурганова - проспект Независимости - Стариновская.

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