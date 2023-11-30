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До появления ТикТока: как все "залипали" в снегу, а не в смартфоне

Хорошая примета для аграриев - много снега - много хлеба. Так что такая снежная погода только в радость. Судя по завьюженным кадрам, и у старшего поколения пока нет повода вдаваться в ностальгию: "А вот у нас были зимы со снегами и морозами…"

Самое время вспомнить, как все "залипали" в снегу, а не в смартфоне - совместный проект АТН "Без ретуши". Когда не было ТикТока.

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