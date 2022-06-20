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До пяти лет лишения свободы грозит жителю Минска за финансирование экстремистской деятельности
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Минска за финансирование экстремистской деятельности. Возбуждено уголовное дело. Модное так называемое донатство порой выходит за рамки дозволенного, говорят в Департаменте финансовых расследований. Речь о таких формированиях, как "Байпол", "Байхелп", "Батальон Калиновского" или "Полк "Погоня". Деньги, которые им перечисляли, впоследствии направлялись на деструктивные цели. Причем неважно, направлялись ли средства на открытые за границей расчетные счета или на криптокошельки.
По данным ДФР, за последние два года на криптокошельки экстремистского формирования "Байпол" перечислено 360 тысяч долларов, киберпартизанам еще 90 тысяч. Многие люди делают это, не осознавая всей тяжести последствий. Тем не менее, правоохранителям удается найти таких меценатов и придать их действиям правовую оценку. Так уже установлен один из финансистов "Батальона Калиновского". Возбуждено уголовное дело.
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