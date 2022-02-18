До референдума чуть больше недели, а досрочное голосование стартует 22 февраля

Важнейшая общественно-политическая кампания выходит на финишную прямую. До референдума чуть больше недели, а досрочное голосование стартует уже во вторник. Белорусы смогут сделать выбор в пользу мирного будущего, сохранения всех социальных гарантий и исторической правды.А покаобсуждения на диалоговых площадках, финальные приготовления в участковых комиссиях и готовность к встрече наблюдателей.



Обо всем по порядку расскажет Антон Малюта. Утро каждого депутата начинается с общения с людьми. Разные регионы и разные аудитории. Но сегодня не совсем обычный формат. Глава комиссии Людмила Кононович встречается с членами молодежного парламента из Молодечно. Да, им еще нет 18, поэтому в этой кампании старшеклассники еще не смогут принять участие. Но от этого тема референдума менее важной не становится. Тем более что в работе над изменениями в Основной закон учитывали и предложения молодежи.





К участку в 12-й школе Молодечно относятся около двух тысяч человек. Чтобы создать все необходимые условия для голосования, проделана большая работа. Интерес начнется уже со вторника, это показывает опыт досрочного голосования. Члены комиссии готовы к такой нагрузке, хотя говорят, что для них это, скорее, почетная миссия. За тем, чтобы все было честно и по правилам, будут следить наблюдатели.



В стране будут работать и иностранные наблюдатели. Традиционно солидное представительство от СНГ. Основная группа прибудет на следующей неделе, но мониторинг уже идет.





Сегодня в плане была Минская область и, в частности, Логойский район. Здесь в списке для голосования 28 тысяч человек.

Какими будут результаты народного голосования, станет известно совсем скоро, а пока остается время, чтобы принять решение. Общественные объединения со своей позицией уже определились - в конце января приняли Декларацию в поддержку референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Ведь предложения, что как менять рождались как раз в диалоге.

Такие же мнения звучали сегодня в Лиозно. С коллективом районной больницы встретился спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко. Конечно, говорили об ответственности белорусов за свое здоровье, а еще о политическом будущем, в частности, работе ВНС по-новому.





И сегодня в Лиозненской больнице открыли палаты повышенной комфортности для ветеранов войны и труда. Это яркий пример социальной политики государства. За сохранение такого курса и выступают чаще всего на диалоговых площадках.