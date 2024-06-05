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До социального взрыва в Украине пока слишком далеко - блогер
Зеленский пытается в определенной степени манипулировать ситуацией на территории Украины. Доходит ли ситуация до социального взрыва на сегодняшний момент или это простая очередная манипуляция, в программе "Тренды" рассказала блогер Полина Реутова.
По ее словам, особенно страдают люди, которые сильно зависят от помощи государства в социальном плане. "Так называемая Украина сегодня с ее так называемым правительством думает в первую очередь о том, как набить карманы себе, вывести их далеко в офшор с тем, чтобы потом скрыться и нормально жить. Но до социального взрыва пока слишком далеко, - считает она. - Потому что там зомбоящик с одним каналом очень качественно промывает мозги. Абсолютное большинство людей глядит на события таким манером, как им сказали по зомбоящику. Те, кто поближе, юго-восток, Одесса и так далее, там немножко другая ситуация. Но чтобы дошло прямо до социальной напряженности, чтобы случился очередной "майдан", причем стихийный, а не проплаченный и четко организованный, этого пока нет".
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