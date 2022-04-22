В Беларуси определены логистические центры для перегрузки европейских товаров

До ста фур из Евросоюза в сутки принимает ТЛЦ "Брузги" на белорусско-польской границе. По состоянию на сегодняшнее утро в белорусских логистических центрах совершено более двух тысяч операций по перегрузке европейских товаров, из них 1 400 - перецепка, порядка 600 - перегрузка. После запрета на работу на территории ЕС отечественных грузоперевозчиков наша страна была вынуждена принять ответные меры. Правда, при этом движение товаров не остановлено. Вдоль границ с Европейским союзом определено 14 мест, где можно перегрузить товар перевозчикам из Беларуси, здесь же получить груз для западных потребителей.

Как сохраняем внешнеэкономические связи, расскажет Юрий Карнелович.

Мы находимся в транспортно-логистическом центре "Брузги" на белорусско-польской границе. Сейчас на его территории около 130 фур, 70 из которых из Евросоюза. Весь товар перегружают перевозчикам из Беларуси. Здесь же происходит оформление всех необходимых таможенных документов.

Наплыв европейских товаров в ТЛЦ начался еще в начале недели. После того как Европейский союз запретил работу на своей территории белорусским и российским грузоперевозчикам, наша страна вынуждена была пойти на ответные меры. Правда, с одной существенной оговоркой. Было принято решение не останавливать грузопоток, чтобы не нарушать внешнеэкономические связи. Грузовики из ЕС могут следовать через определенные пункты пропуска в специально установленные места для разгрузки товаров. После чего уже белорусские транспортные компании доставляют эти грузы по назначению. ТЛЦ "Брузги" - один из таких перевалочных пунктов, работающий в круглосуточном режиме.





Люди подготовлены, смены усилены, отдел учета тоже работает в усиленном режиме. Средняя перецепка, перегрузка, через склад проходит 30-35 машин в сутки. То есть, это не пиковая мощность, можем увеличить еще до 50-60 машин в сутки. Александр Сухоцкий, начальник управления складского хозяйства ТЛЦ "Брузги"

Перегрузка товаров - возможность сохранить внешнеэкономические связи

Европейские товары в ТЛЦ "Брузги" поступают с литовского и польского направлений. Это самые насыщенные логистические маршруты. На перегрузку уходит всего несколько часов. Европейские перевозчики отмечают, что такая мера со стороны Беларуси позволила сохранить торговые связи и удержаться на плаву многим компаниям. Дальнобойщик из Румынии Артем Баурчулу три года возил товары из ЕС в Таможенный союз. В последнее время, признается, польские таможенные службы старались максимально замедлить грузопоток.

На данный момент очереди стали большие. Сутками стояли на таможнях, оформляют долго. Но Белоруссия как бы пошла навстречу нам и устроила эти ТЛЦ. Приехал, сегодня растаможили и устроили перегрузку, уже поставили машину выгружать. Для меня это очень хорошо. Не теряю зарплату, работаю. Все так же, как и обычно. Артем Баурчулу, дальнобойщик (Румыния)

Организованная перегрузка товаров в логистических центрах - серьезная поддержка и для белорусских транспортных компаний. Водитель из Минска Александр Васильев раньше работал напрямую с Европой. После запрета мог потерять работу.





Конкретно меня задело. Финансовое положение, планы, которые строились в ближайшее время, немножко нарушились, и пришлось изменить. По поводу всех этих ТЛЦ, которые расположены у границы, и конкретно этого, то да, это выход на данный момент. Для нас, конкретно для меня как малого перевозчика, у нас фирма небольшая, но это выход довольно ощутимый. Хоть какой-то рынок для нас открыт. Александр Васильев, водитель транспортной компании (Беларусь)

Учтены интересы бизнеса по обе стороны границы