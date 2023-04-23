До старта II Игр стран СНГ остается чуть больше 100 дней: как идет подготовка

Минск в этом году находится в статусе спортивной столицы Содружества Независимых Государств, а вся Беларусь в августе станет центром притяжения внимания всех спортивных болельщиков. II Игры стран СНГ наверняка окунут нас в тут атмосферу, которая была в 2019-м - мы тогда принимали II Европейские игры.

Это мультиспортивное событие станет молодежным форумом и объединит 11 белорусских городов. Ведь главное - это подарить радость и зарядить спортом как можно больше людей. Поэтому Игры стран СНГ будут иметь открытый формат, и прямо сейчас оргкомитет завершает формирование всех заявок команд.

Наш спортивный обозреватель Андрей Козлов настаивает, что II Игры стран СНГ станут настоящим летним фестивалем. В "Главном эфире" собрали для вас все самое интересное.

Именно с этой точки - исторический центр Минска - начинался путь многих туристов во время II Европейских игр в 2019-м. Здесь же располагался и специальный брендированный маршрут, тут же подходили волонтеры, а рядом хитро улыбался лисенок Лесик. Также же и в 2014 году гостей нашей столицы встречал огромный, но очень милый зубр. Сейчас до старта II Игр стран СНГ остается чуть больше 100 дней, и это время традиционно пролетает очень быстро, но наверняка в дни самих соревнований маршрут гостей Минска будет начинаться именно здесь: по сути, начало проспекта Победителей, венец которого - "Минск-Арена".

Я думаю, вы хорошо проведете время. Сейчас по каждой области, по каждому районному центру разработаны туристические маршруты, не только зоны активности. Это для того, чтобы наши и спортсмены, и туристы, и гости нашей любимой Родины могли провести время с пользой. Александр Дорохович, первый замминистра спорта и туризма Беларуси

А вот здесь давайте подробнее. Когда оргкомитет взялся за разработку насыщенной программы Игр стран СНГ, то прежде всего делал акцент на туристической составляющей. Ведь подобный спортивный, а давайте назовем его не форум, а фестиваль, это шанс приобщить к спорту большое количество людей. Отсюда аж 11 городов, в которых пройдут соревнования Игр стран СНГ. Солигорск - борьба, Гродно - тяжелая атлетика, Брест - гандбол, Жлобин - самбо, Молодечно - пляжный футбол и другие. Никто не останется от праздника в стороне.

Каждая область с учетом рекомендаций наших разрабатывает альбом-оформление. Мы проводили чемпионат по хоккею, мы проводили II Европейские игры, они проходили в городе Минске, сейчас II игры СНГ по 22 видам спорта в 11 городах нашей страны для того, чтобы увидели, какая Беларусь прекрасная. Чтобы город жил этой атмосферой, страна жила, чтобы все чувствовали, что они хозяева, принимают гостей, а гостей мы принимаем всегда с открытой душой и радушно. Александр Дорохович, первый замминистра спорта и туризма Беларуси

Прямо сейчас дорабатывается оформление и уже готовы туристические маршруты. Сайт и страницы в социальных сетях со дня на день будут работать в полную мощь, ведь впереди обратный отсчет - вскоре мы отметим 100 дней до страта Игр стран СНГ. 4 мая завершится заявка сборных, и некоторые страны вас могут приятно удивить, но давайте чуть подождем. Ожидается порядка 6 тысяч участников - спортсменов, тренеров, судей, медицинского персонала и других членов делегаций.

Беларусь готова проводить любые спортивные форумы. У нас прекрасная спортивная инфраструктура. Сейчас стоит задача - навести лоск, где-то купить какое-то дополнительное оборудование, какие-то новые объекты строить мы не планируем, у нас все есть. Больше население полюбит спорт и физическую культуру, и мы рассчитываем, что мы будем чаще видеть наших спортсменов на олимпийском пьедестале. Александр Дорохович, первый замминистра спорта и туризма Беларуси

Разрабатывается форма для волонтеров, для антидопинга, для медицинского персонала, а также для делегаций сборной Беларуси. Идея: взять частичку этих игр стран СНГ, чтобы привязать к нашей команде, чтобы показать, мы все-таки страна-хозяйка, проводим эти игры, и будут использоваться, ставшие уже традиционными наши экипировки, цвета, какие-то элементы. Виталий Островский, начальник отдела маркетинга НОК Беларуси

Подобный мультиспортивный форум - это бренд. Логотип II Игр стран СНГ напоминает нам василек. Символ и нашей страны, и нашего гостеприимства. Обратите внимание, цвета олимпийских колец. Слоган "Сильный характер - яркая игра!". И тут мы понимаем, почему именно рысь "Рыся" станет маскотом II Игр стран СНГ, ведь этот зверек имеет свойства характера -проворность и игривость - а это как раз таки соответствует духу спорта.

А вот вся философия бренда - это кроется вокруг нашей знаменитой художницы Алены Киш, которая стала знаменитой на весь мир уже после смерти. Но ее творчество достойно внимания. Сейчас ее имя ставят в один ряд с именами Руссо и Пиросмани.

Она была неизвестна при жизни, вела достаточно бедный образ жизни, но после ее смерти работы получили новую жизнь, второе дыхание открылось и она стала достаточно популярной. Вот ее работы: маляванка, рисунки на коврах, а тут была взята и философия II Игр СНГ. Виталий Островский, начальник отдела маркетинга НОК Беларуси

На Беларусь можно и нужно посмотреть особенно гостю республики как на страну сказочную, где спортсмены - это в какой-то степени герои богатырских повествований.

II Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 3 по 15 августа и примут эстафету у Казани. До ближайшего летнего праздника спорта - всего ничего. А мы покажем красиво.