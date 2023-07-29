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До старта II Игр стран СНГ остается всего 7 дней - проект Агентства теленовостей "Про игры" близится к завершению
До старта II Игр стран СНГ остается всего 7 дней. Ровно через неделю на "Минск-Арене" состоится церемония открытия крупного и яркого форума. А это значит, что проект Агентства теленовостей "Про игры" близится к завершению. В сегодняшнем выпуске программы, который по традиции выйдет в эфир телеканала "Беларусь 1" в 15:45, наши креативные ведущие отправятся с инспекцией на "Минск-Арену", чтобы узнать о подготовке шоу.
Более того, Лидия Заблоцкая и Андрей Козлов сами постараются попасть в число артистов концерта. Еще ребята заедут в гости к самой успешной сборной Беларуси среди игровых видов спорта. Это, конечно, национальная команда по пляжному футболу, которая совсем недавно завоевала право поехать на чемпионат мира кряду. И под занавес выпуска по доброй традиции будет представлен новый челлендж для розыгрыша игрушки-талисмана II Игр стран СНГ.
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