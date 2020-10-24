3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
До старта региональных прослушиваний на "Славянский базар в Витебске" остается меньше трех недель
Дирекция международного фестиваля искусств и областные исполкомы официально объявили даты отборочных туров.
Так, вокальный радар начнет работу с Гомеля. Там отборочный тур пройдет 12 ноября. Эстафету через неделю примет Могилев. Центром прослушивания певцов из Минской области станет Борисов. И с начала декабря фактически ежедневно кастинги исполнителей будут проходить в оставшихся областных центрах. Финальный список участников второго тура сформируют 11 декабря недалеко от Мирского замка - в агрогородке Мир. Во второй тур пройдут не более 35 молодых исполнителей как для детского музыкального конкурса, так и для конкурса исполнителей эстрадной песни. Напомним, "Славянский базар" пройдет в Витебске в юбилейный - 30-й раз.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов