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До старта региональных прослушиваний на "Славянский базар в Витебске" остается меньше трех недель

Дирекция международного фестиваля искусств и областные исполкомы официально объявили даты отборочных туров.

Так, вокальный радар начнет работу с Гомеля. Там отборочный тур пройдет 12 ноября. Эстафету через неделю примет Могилев. Центром прослушивания певцов из Минской области станет Борисов. И с начала декабря фактически ежедневно кастинги исполнителей будут проходить в оставшихся областных центрах. Финальный список участников второго тура сформируют 11 декабря недалеко от Мирского замка - в агрогородке Мир. Во второй тур пройдут не более 35 молодых исполнителей как для детского музыкального конкурса, так и для конкурса исполнителей эстрадной песни. Напомним, "Славянский базар" пройдет в Витебске в юбилейный - 30-й раз.

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