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До трех лет лишения свободы грозит жителю Борисовского района за кражу 28 банок с домашними заготовками
Житель агрогородка Лошница Борисовского района украл из соседской кладовки 28 банок с домашними заготовками. За это мужчина может лишиться свободы на срок до трех лет, сообщает БЕЛТА со ссылкойУВД Минского облисполкома.
В оперативно-дежурную службу Загородного отдела милиции Борисовского РУВД обратилась 37-летняя жительница агрогородка Лошница. Заявительница сообщила, что из ее кладовой в подвальном помещении многоквартирного жилого дома исчезли банки с домашними заготовками. Сумма причиненного ущерба составила более Br150.
В ходе оперативных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к совершению преступлений может быть причастен сосед потерпевшей, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчину задержали, в содеянном он признался.
Как рассказал задержанный, в один из дней он беспрепятственно проник в подвальное помещение соседки и похитил несколько банок с консервацией. После он периодически возвращался в подвал за новой партией закаток. Таким образом мужчина вынес 28 банок с домашними заготовками.
В отношении любителя разносолов районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса. Теперь ему может грозить до трех лет лишения свободы.
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