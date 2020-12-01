3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
До трех лет лишения свободы за блокировку движения транспорта
Прокуратура Ленинского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней ранее судимой женщины, которая участвовала в беспорядках 13 октября на проспекте Рокоссовского. Речь идет об Ольге Класковской (раннее обвиняемая по уголовному делу). В тот день группа людей, среди которых была и Класковская, вышли на проезжую часть и блокировали движение.
Личность Класковской хорошо известна не только в Беларуси. Нашу соотечественницу задержали в Швеции 30 марта 2013 года и обвинили в покушении на убийство мужа (шведского гражданина). Бывший супруг ее утверждал, что женщина набросилась на него с ножом, пока он спал. Обвиняемую неоднократно отправляли на психиатрическую экспертизу. В итоге европейский суд признал ее виновной. Она была осуждена на 7 лет лишения свободы. В 2017-м вернулась в Беларусь.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов