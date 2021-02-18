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До воскресенья Минск должны целиком очистить от снега

Три дня - на очистку города от снега! Такой срок озвучили сегодня в столичной мэрии. Особое внимание - не только оживленным улицам и проспектам, но и дворовым территориям. И здесь часто работе коммунальников мешают неправильно припаркованные авто. За соблюдением правил стоянки в эти дни следят сотрудники ГАИ и призывают жителей столицы оставлять свои транспортные средства в разрешенных местах.

В администрациях районов города следят и за машинами-подснежниками

Автохлам также препятствует работе коммунальных служб. Если владелец забытого авто не находится, машину эвакуируют на штраф-стоянку.

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