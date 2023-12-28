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"Добрай раніцы, Беларусь!" готовит предновогодний специальный эфир

Предновогодний специальный эфир готовит самое бодрое утреннее шоу страны - "Добрай раніцы, Беларусь!" Ведущие одного из самых рейтинговых проектов на первой кнопке сменят амплуа и станут на лыжи и коньки. Спецэфир посвятили олимпийским зимним видам спорта. Хоккей, биатлон, фигурное катание, спринт, фристайл, лыжные гонки станут чуть доступнее для непрофессионалов. Герои спорта - станут героями эфира. Среди них и олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров. После тяжелых жизненных испытаний он исполнит новогоднее желание Яна Сачковского из Ивенецкого дома-интерната. А также в студии "Добрай раніцы, Беларусь!" появятся действующие тренеры нашей национальной сборной. Не пропустите!

Самый зимний и самый спортивный эфир программы "Добрай раніцы, Беларусь!" смотрите 29 декабря в прямом эфире с 6:00 до 9:00 на "Беларусь 1". А после выпуск будет доступен и на официальном YouTube-канале проекта.

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