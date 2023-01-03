Добрая и волшебная акция "Наши дети" побывала в специальном детском саду Гродно

В этих учреждениях нужно особенно внимательно относиться к улучшению материально-технической базы для того, чтобы создать для этих деток максимальные условия для их реабилитации, развития, чтобы они со временем догнали своих сверстников и точно так же успешно, активно развивались, как и все дети в нашей стране.

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси