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Добрая и волшебная акция "Наши дети" побывала в специальном детском саду Гродно
Благотворительная акция "Наши дети" продолжается по всей стране и в новом году. Сегодня гостей встречали в специальном детском саду № 5 в Гродно. Здесь занимаются дети дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и зрения, а также с проблемами в развитии. Кроме традиционного представления и сладких подарков, воспитанникам вручили развивающие игры. Среди сюрпризов световой стол для песочной терапии и современный бизидом. Подарки позволят развивать мелкую моторику, речь, логическое мышление и координацию у детей.
Мы очень благодарны всем гостям, которые посещают нас во время этой акции. Наши встречи становятся традиционными. Каждый раз мы очень рады гостям, их таким нужным, таким важным подаркам, таким важным словам, которые они говорят.
В этих учреждениях нужно особенно внимательно относиться к улучшению материально-технической базы для того, чтобы создать для этих деток максимальные условия для их реабилитации, развития, чтобы они со временем догнали своих сверстников и точно так же успешно, активно развивались, как и все дети в нашей стране.
Благотворительная акция "Наши дети" продлится до середины января. За это время праздник придет к каждому маленькому белорусу.
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