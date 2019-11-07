Добрая традиция - неделя подарков к 7 Ноября

Добрая традиция Октября, которую сохранила современная Беларусь, - к празднику возводить социально-значимые и важные для экономики объекты. С таким предложением к вертикали власти когда-то обратился наш Президент. Инициативу охотно поддержали. А для жителей страны она оказалась как нельзя кстати. Например, только в этом году в канун праздника в Лиде открыли детский сад на 230 мест в новом микрорайоне (там живет тысяча дошколят, и многих в детсад приходилось возить за 10 километров ). А в Минске стало больше на один бюджетный бассейн. Его открыли в Шабанах. Проект реализовали за 10 месяцев. Оздоравливаться там смогут и взрослые, и дети. В Жодино на автогиганте запустили линию окраски деталей. И что важно - все за счет своей же прибыли. Технология не только позволит повысить конкурентоспособность БелАЗа. Прежде всего, это подарок для самих людей. 300 новых рабочих мест и еще для 700 работников улучшенные условия труда.

