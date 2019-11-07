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Добрая традиция - неделя подарков к 7 Ноября
Добрая традиция Октября, которую сохранила современная Беларусь, - к празднику возводить социально-значимые и важные для экономики объекты. С таким предложением к вертикали власти когда-то обратился наш Президент. Инициативу охотно поддержали. А для жителей страны она оказалась как нельзя кстати. Например, только в этом году в канун праздника в Лиде открыли детский сад на 230 мест в новом микрорайоне (там живет тысяча дошколят, и многих в детсад приходилось возить за 10 километров ). А в Минске стало больше на один бюджетный бассейн. Его открыли в Шабанах. Проект реализовали за 10 месяцев. Оздоравливаться там смогут и взрослые, и дети. В Жодино на автогиганте запустили линию окраски деталей. И что важно - все за счет своей же прибыли. Технология не только позволит повысить конкурентоспособность БелАЗа. Прежде всего, это подарок для самих людей. 300 новых рабочих мест и еще для 700 работников улучшенные условия труда.
В разные годы к 7 Ноября в нашей стране открывали много долгожданных объектов: школы, детские сады, больницы, станции метро. От доброй традиции из советского прошлого в Беларуси не намерены отказываться и в будущем. Об этом Глава государства говорил, вручая еще один подарок - пансионат для пациентов и их сопровождающих в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах.
Кстати, среди подарков было немало и спортивных объектов. Это ведь инвестиции не только в отрасль, но и в здоровье белорусов. Напомним, в преддверии праздника 7 Ноября в Телеханах после реконструкции открыли фабрику спортивного инвентаря. Впервые в нашей стране будут выпускать пластиковые лыжи. В перспективе там смогут производить до 100 тысяч пар лыж в год.
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