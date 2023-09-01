Добрая традиция: подарки от Фонда мира вручены дому семейного типа Галины Литвиновой и Святослава Кривоносова из Могилева

Когда помогают и не забывают - это очень приятно. Конечно, Фонду мира благодарна. Даже вот, если посмотреть, какая у нас шикарная кухня - это же нам подарил Фонд мира. Очень хорошая помощь, спасибо людям.

Галина Литвинова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа