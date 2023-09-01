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Добрая традиция: подарки от Фонда мира вручены дому семейного типа Галины Литвиновой и Святослава Кривоносова из Могилева
Есть такая добрая традиция - помогать тем, кто особенно в этом нуждается. Тем более к новому учебному году - собрать детей в школу. Денежный сертификат, а еще канцелярские принадлежности, сладкие подарки вручены дому семейного типа Галины Литвиновой и Святослава Кривоносова из Могилева. Сейчас здесь воспитывается девять детей. Все школьники. Подарки - от областного отделения Фонда мира и Администрации Октябрьского района города.
Когда помогают и не забывают - это очень приятно. Конечно, Фонду мира благодарна. Даже вот, если посмотреть, какая у нас шикарная кухня - это же нам подарил Фонд мира. Очень хорошая помощь, спасибо людям.
Фонд мира направил уже более 50 тысяч рублей - именно сейчас, во время подготовки к новому учебному году в учреждения образования, чтобы наши дети учились в хороших условиях.
Под постоянной опекой Фонда мира только в Могилевской области в рамках Республиканского проекта "Мой мирный дом" находится 25 домов семейного типа.
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