3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Добро пожаловать: Беларусь за июль 2024 года посетили порядка 1 800 туристов из-за рубежа
Беларусь за минувший месяц посетили порядка 1 800 туристов из-за рубежа. С 19 июля по 31 декабря наша страна ввела безвизовый режим для граждан 35 европейских стран. В их списке Великобритания, Ирландия, Кипр, Босния и Герцеговина. Сан-Марино, Монако и Андорра, а также Северная Македония, Ватикан, страны Шенгенской зоны.
Как отмечают туроператоры, путешественники интересуются такими объектами, как Брестская крепость, Линия Сталина, Полесский радиационный заповедник, Нарочанские и Браславские озера. После введения нового безвизового режима только через погранпереходы Гродненской области в Беларусь въехали более 7 тыс. человек из 34 стран, в основном это граждане Литвы и Латвии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов