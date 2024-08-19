Добро пожаловать: Беларусь за июль 2024 года посетили порядка 1 800 туристов из-за рубежа

Беларусь за минувший месяц посетили порядка 1 800 туристов из-за рубежа. С 19 июля по 31 декабря наша страна ввела безвизовый режим для граждан 35 европейских стран. В их списке Великобритания, Ирландия, Кипр, Босния и Герцеговина. Сан-Марино, Монако и Андорра, а также Северная Македония, Ватикан, страны Шенгенской зоны.



Как отмечают туроператоры, путешественники интересуются такими объектами, как Брестская крепость, Линия Сталина, Полесский радиационный заповедник, Нарочанские и Браславские озера. После введения нового безвизового режима только через погранпереходы Гродненской области в Беларусь въехали более 7 тыс. человек из 34 стран, в основном это граждане Литвы и Латвии.