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Добросовестно отработав на митингах - уехал в Польшу и спустя неделю вынужден признаться - денег нет

На этом фоне наивно рассчитывать, что обещания отдельных стран поддержать уехавших протестующих из Беларуси будут выполнены. Даже оппозиционно настроенные телеграм-каналы уже пестрят криками о помощи.

Вот пост одного из бежавших и обманутых. Добросовестно отработав на митингах – уехал в Польшу и спустя неделю вынужден признаться – денег нет. Не помогли даже фонды, в которые многие наивные белорусы активно сбрасывались. Отговорка простая: для помощи не хватает оснований.

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