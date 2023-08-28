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"Добросовестно подошли к подготовке" - Сергеенко посетил школы в Глусском районе
В Могилевской области прошли реконструкцию 39 школ. Будут открыты специализированные классы и современные лаборатории. В целом на эти цели из регионального бюджета направлено 68 млн рублей.
О старте учебной кампании в регионах, нагрузке в школах и качестве учебников шла речь на встрече главы Администрации Президента Беларуси Игоря Сергеенко с директорами учебных заведений Глусского района. В 2023 году за парты здесь сядут почти 1,5 тыс. школьников. Получился конструктивный разговор, Игорь Сергеенко также посетил ряд школ.
Главой государства поручено не только выявить недостатки, но и оперативно помочь в их устранении, чтобы были созданы достойные условия для учебы и соответствующие условия безопасности. Чтобы были учтены все вопросы: вопросы питания, вопросы подвоза детей в школу. В ходе общения с руководителями и педагогами, во время посещения городской школы, которая была выбрана неожиданно, я увидел, что местные органы власти достаточно добросовестно подошли к подготовке.
В Глусском районе в этом учебном году на подвозе школьников из отдаленных деревень будут задействованы 9 автобусов, в том числе один в резерве. Игорь Сергеенко посетил ряд школ и в Бобруйском районе. Все замечания должны быть устранены оперативно.
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