"Добросовестно подошли к подготовке" - Сергеенко посетил школы в Глусском районе

Главой государства поручено не только выявить недостатки, но и оперативно помочь в их устранении, чтобы были созданы достойные условия для учебы и соответствующие условия безопасности. Чтобы были учтены все вопросы: вопросы питания, вопросы подвоза детей в школу. В ходе общения с руководителями и педагогами, во время посещения городской школы, которая была выбрана неожиданно, я увидел, что местные органы власти достаточно добросовестно подошли к подготовке.

Игорь Сергеенко