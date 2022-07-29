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Белорус, воюющий на стороне ДНР, о странном поведении украинских вояк
Военные действия украинскими вояками воспринимаются как игра, что заметно по риторике - часто упоминаются слова из World of Tanks "танчики", "самолетики", "сохраниться", "юниты". И это не только наблюдение автора программы "Это другое" Ксении Лебедевой.
"Итоги обмена пленными между Россией и Украиной, кого вернули Украине?" смотрите здесь
Белорусский доброволец Сергей Лановенко, который воюет на стороне ДНР, рассказывает: то, что украинские солдаты под каким-то веществом, он понял еще в Мариуполе. "Реально, себя так вести здравый человек не будет. Много таких моментов было: он стоит в полный рост, по нему стреляют, каску сбивают, он ее поднимает, надевает, пальцем показывает и говорит: "Вот он". Нет, чтобы спрятаться, а он стоит в полный рост, как будто считает "я сохранился, сейчас вернусь обратно", - делится увиденным белорусский доброволец. - Защитные рефлексы отсутствуют. Он как машина, как будто для него это игра".
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