Доброволец, воюющий на стороне ДНР о применении ВСУ фосфора - страшного поражающего средства

Сергей Лановенко: Что же касается фосфора, то я давно не встречал фосфор. Последний раз, наверное, по осени это было. Издалека я видел, как по окрестностям Горловки лупили фосфором. Представляю, какой там ад был. А по нам, это было в апреле, там, где мы стояли, а уже стемнело, прилетел вот этот фосфор. Такое красивое зрелище чисто с визуальной стороны - разливается, так дождем сыпется. Но что творилось там - это кромешный ад. Все светилось, было светлее, чем днем. У нас тогда как раз колесо пробило, мы стали колонной, и туда, где мы были, прилетает фосфор.