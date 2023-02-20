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Доброволец, воюющий на стороне ДНР о применении ВСУ фосфора - страшного поражающего средства
Белорусский доброволец, который воевал за ДНР, рассказал, с чем приходилось сталкиваться ему и его подразделению. Сейчас Сергей Лановенко с позывным Бульба залечивает раны в одном из военных госпиталей России. Оттуда и записал эксклюзивное видео.
Сергей Лановенко, доброволец, воюющий на стороне ДНР: Хочу рассказать о применении беспилотников, которые сбрасывают какие-то колбы. Мы одну недавно нашли, она не разбилась. Просто стеклянная какая-то колба. Отдали ее на экспертизу, но до этого мы слышали именно по радиоперехвату, что будут применять беспилотники с этими колбами с цианидом. К сожалению, противогазы не помогают от цианида, но, слава богу, по нам не долетело. Но я слышал, что по пацанам били цианидом, этими колбами, которые не взрываются, а просто падают, разбиваются и все.
Украинские боевики не жалеют ни своих, ни чужих, не только военных, но и гражданских. И рассказы беженцев, над которыми распыляли фосфор, просто ужасают.
Фосфорное оружие применялось со стороны Украины с 2014 года. Есть много видео, где украинская сторона использует кассетные фосфорные боеприпасы. Это страшное поражающее средство. Для понимания - если даже одна капля попадет вам на рукав спецодежды, она прожигает не только одежду, но и кость.
Сергей Лановенко: Что же касается фосфора, то я давно не встречал фосфор. Последний раз, наверное, по осени это было. Издалека я видел, как по окрестностям Горловки лупили фосфором. Представляю, какой там ад был. А по нам, это было в апреле, там, где мы стояли, а уже стемнело, прилетел вот этот фосфор. Такое красивое зрелище чисто с визуальной стороны - разливается, так дождем сыпется. Но что творилось там - это кромешный ад. Все светилось, было светлее, чем днем. У нас тогда как раз колесо пробило, мы стали колонной, и туда, где мы были, прилетает фосфор.
Полную версию проекта Ксении Лебедевой смотрите здесь
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