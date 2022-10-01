Добровольцы из Псковской области и Латвии работали на мемориальном комплексе "Хатынь"

Даже в такое непростое с политической точки зрения время, надо помнить, что все мы связаны историей. Кстати, посягательства на историческую память зачастую и преследуют цель разрушить связи и разобщить народы. Добровольцы Псковской области и Латвии вместе с белорусами сегодня работали в мемориальном комплексе "Хатынь". Международный отряд в эти дни приехал в Беларусь, чтобы принять участие в реконструкции комплекса. Делегация уже успела там поработать несколько дней назад. Сегодня доделывали начатое. Дарья Рачко подробнее.

Память жива, пока помнят живые. События в годы Великой Отечественной войны - та боль, что каждый белорус хранит в себе. Немцы не щадили никого - убивали, издевались и морили голодом. Белорусская деревня Хатынь - одно из тысячи доказательств геноцида. 22 марта 1943 года здесь, на этой земле, немцы дотла сожгли деревню.

Вот уже практически 8 месяцев здесь, в комплексе, продолжается реставрация. Обновляют подсветку и звуковое оформление, расширяют музейные площади.

Кроме мемориальных плит, в Хатыни уже возводят церковь, аналог хатынского храма. Рядом парк исторической памяти - высадили 149 деревьев (по количеству сожженных жителей деревни) - как символ жизни в сердцах каждого.

Работает, в том числе молодежь. Студотрядовцы БРСМ работали на территории почти полгода.





Всего с начала года на территории Государственного мемориального комплекса "Хатынь" потрудились свыше 1060 молодых людей. Я убежден, что эти цифры будут расти. Но за каждой этой цифрой стоит убежденность молодого человека в том, что одна из его главных обязанностей - сохранение исторической памяти. Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ

Трудились не только наши. География всебелорусской молодежной стройки постоянно расширяется. Прикоснуться к истории ребята из Псковской области и Латвии приехали именно сюда. Здесь работали пару дней назад. Задействованы были на всех площадках, в том числе и при отделочных работах нового музея. Сегодня, правда, погода не благоволит, но и процесс здесь не прекращается. Анастасия Колесникова из Пскова в Хатыни уже не первый раз. В будущем хочет стать историком, поэтому вопрос, поехать ли, был риторический.

Первым делом территорию убирают девушки, а мемориал "Кладбище деревень" восстанавливают парни. Среди добровольцев Дмитрий Рыбников. Латвиец по происхождению.

Пока у него на родине правительство сносит памятники, им свой протест высказывает уже делом.





Другие силы приходят к власти, им нужны новые ценности. Свои ценности и ценности русские на их территории абсолютно не по душе. Поэтому эти процессы сноса и происходят. Мы боремся, сколько будет возможно, мы будем пытаться сохранить наши монументы. Находясь здесь, у Вечного огня, чувствуется такое соединение наших сердец, наших братских народов. Все-таки у нас общая история, общая Победа. Мы вместе, и ничто нас разделить не сможет. Дмитрий Рыбников, вице-президент Русской общины Латвии

Что говорить о Псковской области, граничат с двумя странами НАТО - Латвией и Эстонией. В последней ситуация не лучше. Там, где воевали за нашу с вами свободу, стирают память и переписывают историю.

Неделю назад наша организация выезжала на юг Псковской области, где захоронены эстонцы, которые служили в Красной армии, освобождали нашу землю. Тогда их погибло 70 тыс. А сейчас происходит переписывание истории. И наша организация приняла меморандум-обращение к премьер-министру Эстонии и президенту Латвии о том, что не надо сносить памятники. Нужно брать пример с белорусов, которые объявили всебелорусскую стройку. В Хатыни работает молодежь, которая привлекается к сохранению исторической памяти. Константин Белов, председатель Совета общественного молодежного движения Псковской области "Лига молодежи"