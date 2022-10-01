3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Добровольцы из Псковской области и Латвии работали на мемориальном комплексе "Хатынь"
Даже в такое непростое с политической точки зрения время, надо помнить, что все мы связаны историей. Кстати, посягательства на историческую память зачастую и преследуют цель разрушить связи и разобщить народы. Добровольцы Псковской области и Латвии вместе с белорусами сегодня работали в мемориальном комплексе "Хатынь". Международный отряд в эти дни приехал в Беларусь, чтобы принять участие в реконструкции комплекса. Делегация уже успела там поработать несколько дней назад. Сегодня доделывали начатое. Дарья Рачко подробнее.
Память жива, пока помнят живые. События в годы Великой Отечественной войны - та боль, что каждый белорус хранит в себе. Немцы не щадили никого - убивали, издевались и морили голодом. Белорусская деревня Хатынь - одно из тысячи доказательств геноцида. 22 марта 1943 года здесь, на этой земле, немцы дотла сожгли деревню.
Вот уже практически 8 месяцев здесь, в комплексе, продолжается реставрация. Обновляют подсветку и звуковое оформление, расширяют музейные площади.
Кроме мемориальных плит, в Хатыни уже возводят церковь, аналог хатынского храма. Рядом парк исторической памяти - высадили 149 деревьев (по количеству сожженных жителей деревни) - как символ жизни в сердцах каждого.
Работает, в том числе молодежь. Студотрядовцы БРСМ работали на территории почти полгода.
Всего с начала года на территории Государственного мемориального комплекса "Хатынь" потрудились свыше 1060 молодых людей. Я убежден, что эти цифры будут расти. Но за каждой этой цифрой стоит убежденность молодого человека в том, что одна из его главных обязанностей - сохранение исторической памяти.
Трудились не только наши. География всебелорусской молодежной стройки постоянно расширяется. Прикоснуться к истории ребята из Псковской области и Латвии приехали именно сюда. Здесь работали пару дней назад. Задействованы были на всех площадках, в том числе и при отделочных работах нового музея. Сегодня, правда, погода не благоволит, но и процесс здесь не прекращается. Анастасия Колесникова из Пскова в Хатыни уже не первый раз. В будущем хочет стать историком, поэтому вопрос, поехать ли, был риторический.
Первым делом территорию убирают девушки, а мемориал "Кладбище деревень" восстанавливают парни. Среди добровольцев Дмитрий Рыбников. Латвиец по происхождению.
Пока у него на родине правительство сносит памятники, им свой протест высказывает уже делом.
Другие силы приходят к власти, им нужны новые ценности. Свои ценности и ценности русские на их территории абсолютно не по душе. Поэтому эти процессы сноса и происходят. Мы боремся, сколько будет возможно, мы будем пытаться сохранить наши монументы. Находясь здесь, у Вечного огня, чувствуется такое соединение наших сердец, наших братских народов. Все-таки у нас общая история, общая Победа. Мы вместе, и ничто нас разделить не сможет.
Что говорить о Псковской области, граничат с двумя странами НАТО - Латвией и Эстонией. В последней ситуация не лучше. Там, где воевали за нашу с вами свободу, стирают память и переписывают историю.
Неделю назад наша организация выезжала на юг Псковской области, где захоронены эстонцы, которые служили в Красной армии, освобождали нашу землю. Тогда их погибло 70 тыс. А сейчас происходит переписывание истории. И наша организация приняла меморандум-обращение к премьер-министру Эстонии и президенту Латвии о том, что не надо сносить памятники. Нужно брать пример с белорусов, которые объявили всебелорусскую стройку. В Хатыни работает молодежь, которая привлекается к сохранению исторической памяти.
Работы в мемориальном комплексе будут продолжаться до конца года. Задача - справиться к 80-летию хатынской трагедии, ведь речь идет не просто о стройке - это наша память, она незыблема.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов