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Добровольцы участвуют в реконструкции мемориального комплекса "Хатынь"
Добровольцы из Псковской области и Латвийской Республики поучаствовали в реконструкции мемориального комплекса "Хатынь". Приехать и прикоснуться к священному месту - их собственная инициатива.
Международный отряд трудился несколько дней. Задействованы были на всех площадках, в том числе строительстве нового музея. Вместе с белорусами восстанавливали мемориал "Кладбище деревень".
Работы в мемориальном комплексе будут продолжаться до конца года. Задача - справиться к 80-летию хатынской трагедии.
Фото: БелТА
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