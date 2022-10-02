Добровольцы участвуют в реконструкции мемориального комплекса "Хатынь"

Добровольцы из Псковской области и Латвийской Республики поучаствовали в реконструкции мемориального комплекса "Хатынь". Приехать и прикоснуться к священному месту - их собственная инициатива.

Международный отряд трудился несколько дней. Задействованы были на всех площадках, в том числе строительстве нового музея. Вместе с белорусами восстанавливали мемориал "Кладбище деревень".

Работы в мемориальном комплексе будут продолжаться до конца года. Задача - справиться к 80-летию хатынской трагедии.