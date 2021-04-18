Добрушский район в традиционной рубрике "Место для жизни"

Любой регион Беларуси сегодня в состоянии использовать свои преимущества для привлечения инвестиций. Об этом уже говорили и в Минэкономики, предлагая развивать районам индивидуальный план. Ведь каждый имеет свою узкую специализацию и не похож на другие.



Комплексное благоустройство этого южного города начнется в будущем году. На очереди для преображения - Добруш. Бумажная фабрика, фарфоровый завод - это предприятия, благодаря которым город знают во всем мире. Судите сами, в конце апреля предприятие с более чем вековой историей первым на постсоветском пространстве начнет выпускать современный картон. Он востребован в пищевой и косметической промышленности.



А тарелки из Добруша вы можете встретить в самых дорогих и изысканных ресторанах Евросоюза и США. Интересный факт - у границ Добрушского района сходятся границы Беларуси, России и Украины. Поэтому еще в 1975 году установили монумент "Памятник дружбы" как символ единства трех союзных республик.



Ксения Лебедева о Добрушском районе в традиционной рубрике "Место для жизни".





Аттракцион "Антистресс"

Если раньше бракованную посуду отправляли на переработку, то теперь на ней зарабатывают хорошие деньги. В больших городах популярность набирает аттракцион "Антистресс", а работает он вот так.





Модернизированное производствофарфоровой посуды

Это Добрушский завод - единственный производитель фарфоровой посуды в Беларуси. Производство модернизированное, высококачественное и экологичное. Соответствует всем международным и европейским требованиям.

Что интересно, тарелки из Добруша вы можете встретить в самых дорогих и изысканных ресторанах Евросоюза и США - завод под заказ брендов с многовековой историей.

Несколько раз в день сюда подвозят свежую продукцию - разбирают мгновенно. Такой спрос - показатель качества и комфортных цен.

Елена Луцанова, начальник цеха КСУП "Агрокомбинат "Новый путь":

"У нас свыше 160 наименований выпускаемой продукции. Наша продукция - это натуральный продукт. Если это фарш, то это натуральный фарш - чисто свиной или свино-говяжий с разным соотношением свинины и говядины. По копченостям мы работаем на щепе. Щепа дает очень хороший аромат в готовых изделиях".





Приоритетыв ХХІ веке

Добрушская бумажная фабрика - одно из старейших предприятий республики. Основано в 1870 году, а актуальность свою не теряет и сегодня. Если раньше главным продуктом была писчая бумага, то в ХХІ веке приоритеты поменялись. Делают акцент на производстве картона самого высокого класса.

Используют в фармацевтике, упаковке парфюмерии и косметики, пищевой промышленности. Это будет первое подобное предприятие на постсоветском пространстве. 80 % продукции уйдет на экспорт. А 20 % - это серьезное импортозамещение для Беларуси.

Гордость родителей

Наталья Гаврильченко своим главным призванием считает материнство - сейчас у нее три сына. Двое еще ходят в школу. Старший поступил в Гомельский лицей на физмат, чем родители очень гордятся.

Это кабинет кардиологии для больших машинных сердец. Здесь почти четверть века возвращают к жизни двигатели БелАЗов, кировцев, комбайнов Гомсельмаша. 80 % заказов - это сельхозпредприятия, остальные промышленные, а также железная дорога и порты. 10 % заказов - из России.

В посевной сезон дорога каждая минута. Вот и эти ребята приехали с запада Беларуси на юго-восток, чтобы отдать двигатель в надежные руки.

Анна Фуклева, переселенка из Украины:

"Когда я приехала сюда, многие люди не могли поверить, что у нас стреляли по-настоящему. Когда мы живем мирно, спокойно, то не может представить, что такое возможно. Но реальность такова, что в мирное время могут стрелять".

Анна приехала в городской поселок Карма в 2014 м - бежала от артиллерийских обстрелов на востоке Украины. До войны работала в университете, преподавала английский. Здесь продолжила учительство, но уже в школе. Говорит, дети скучать не дают, но по-прежнему тянет к научной работе, к которой она постепенно возвращается уже в Беларуси.

Анна Фуклева, переселенка из Украины:

"Почему Беларусь? Потому что, будучи в Украине, мы смотрели разные пресс-конференции, интервью вашего Президента, теперь уже нашего Президента. И мы чувствовали, что это такой уголок спокойствия. Приехали отец и старший брат. Брат музыкант, а отец агроном. Я позвонила отцу - он здесь уже жил с братом - и он говорит, что ничего не надо, потому что нам все дали. Это к тому, как нас встретили. Сейчас по центру там не стреляют, но окраины бомбятся. Дети все равно гибнут. Жертвы все равно есть. Из последнего - похороны мальчика. Сейчас вспоминаешь, ностальгируешь. Вспоминаешь свою жизнь в Луганске, когда все спокойно. Было даже как-то скучно, хотелось чего-то этакого, каких-то перемен… Взять бы и поменять все, чтобы стало интересно жить, не было проблем. Это желание изменить что-то в своей жизни могут вылиться в глобальные изменения в общественной жизни - те же митинги. Они идут и не понимают, что они делают катастрофу, что они способствуют началу этого массового психоза, который может привести впоследствии к такой же войне, как и у нас на Украине".