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Добрые слова поддержки медицинским работникам
Не только конкретная помощь, но и добрые слова поддержки медицинским работникам, которые спасают наши жизни и здоровье, в эти дни очень необходимы. Медики в эпицентре событий. Трудно даже представить, какой напряженный ритм жизни у них сейчас. Поэтому люди в нашей стране не скупятся на добрые слова признательности и благодарности (видео).
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