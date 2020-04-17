Не только конкретная помощь, но и добрые слова поддержки медицинским работникам, которые спасают наши жизни и здоровье, в эти дни очень необходимы. Медики в эпицентре событий. Трудно даже представить, какой напряженный ритм жизни у них сейчас. Поэтому люди в нашей стране не скупятся на добрые слова признательности и благодарности (видео).