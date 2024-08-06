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Добрый, промышленный, развитый, спокойный - чем агрогородок Дивин привлекает своих жителей, смотрите в проекте "Место для жизни"
Белорусам есть чем гордиться и мы научились любить свое. В агрогородке Дивин проживает более 2 тыс. человек. И местные говорят, что здесь есть все для реализации и творчества - необходимые социально значимые объекты, развивается сельское хозяйство и промышленность, строятся дома. Одним словом, Дивин - это настоящее место для жизни.
Дивин - это моя родина, которая занимает особое место в моем сердце, самое теплое, важное. Здесь я родилась, здесь прошло мое детство. Вижу большую разницу, какая деревня была во времена моего детства и какая она сейчас.
Дом культуры, школа искусств, детский дом, магазины, почтовое отделение связи и многие другие важные социально значимые объекты для общества есть в Дивине. Особо значимо для жителей то, что в агрогородке есть больница, поэтому не надо обращаться в город.
Здесь созданы очень комфортные жилищные условия на уровне городских. Строятся новые дома благодаря помощи главы государства. Это говорит о том, что будут заселяться молодые семьи, многодетные, будет слышан детский смех. А дети - это и есть будущее страны, это стимул для дальнейшего развития агрогородка.
"Я в 2008 году окончила Брестский педагогический университет и с радостью приехала работать в свою родную школу. Мы вместе с молодежью организовываем социально значимые проекты уже не только для агрогородка, но и для района, области", - рассказала Светлана Сергиевич.
"Особый акцент в работе с молодежью мы делаем на патриотическое воспитание, проводим много патриотических акций. Наша молодежь и ребята должны знать подвиг наших бабушек и дедушек, какой ценой нам досталось мирное небо", - подчеркнула Светлана Сергиевич.
Душой Дивина являются 2 православных храма. Это культурно-историческая ценность Беларуси. Героиня выпуска считает, что важно с малого возраста в детях развивать духовно-нравственные качества - доброту, милосердие, сострадание, помощь. И именно храмы помогают в этом.
"Есть такое чудесное выражение: счастлив тот человек, который выбрал правильный путь. С уверенность могу сказать, что я очень счастливый человек, потому что я выбрала самый уютный, самый теплый уголок на земле - это мой агрогородок Дивин. Здесь мои родные и близкие, друзья, добрые отзывчивые люди. Это и есть то место для жизни, куда тянет, куда хочется возвращаться, где хочется реализовываться, творить во благо нашей страны, людей", - отметила Светлана Сергиевич.
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