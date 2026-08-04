Дочь и отец за штурвалом: как в Копыльском районе собирают урожай семейными династиями

Первый весомый 1 млн т намолота зерна с рапсом внесла в продовольственную копилку страны Минская область. На полях сельскохозяйственного филиала "Рудное" Копыльского райагросервиса работа кипит от зари до зари. Аграрии стремятся максимально использовать каждый погожий час.

За штурвалами комбайнов как опытные хлеборобы, так и те, кто только делает первые шаги в профессии. На уборку выходят целыми династиями. Для хозяйства эта жатва стала по-настоящему семейной. В одном экипаже плечом к плечу трудятся опытный механизатор Роман Сельванович и его 18-летняя помощница дочь Александра.

"Я еще с детства понимала, что пойду работать в сельское хозяйство, сейчас учусь на агронома. Я ездила на тракторе на практике, а сейчас решила попробовать что-то более габаритное. Конечно, пример отца повлиял на выбор моей профессии", - рассказала помощник комбайнера СХФ "рудное" Копыльского райагросервиса Александра Сельванович.

Работа на общий результат и продовольственную безопасность страны - главный приоритет уборочной кампании. И залог успеха здесь - слаженная работа всех звеньев: от механизаторов в поле до специалистов на зерносушильных комплексах.

Высокие темпы жатвы напрямую зависят и от надежности техники, которая помогает аграриям убирать хлеб точно в срок и минимизировать потери. Всего на полях центрального региона во время уборочной кампании задействовано около 1,5 тыс. зерноуборочных комбайнов.