Дочь Мулявина: Уральский мальчишка полюбил белорусскую песню, сделал все, чтобы она стала известна и любима

По-настоящему легендарный повод - ансамблю "Песняры" - 55! Слова их песен знают наизусть представители разных поколений.

Они стали самым успешным ВИА в истории Советского Союза - пластинки с заветными буквами "Песняры" продавались немыслимыми тиражами.

Владимир Мулявин не белорус по происхождению, но поднял белорусские слово и песню на музыкальный пьедестал. И сегодня его наследие щедро представлено на современной эстраде.

Дело Мулявина официально продолжает Белорусский государственный ансамбль "Песняры". О том, как музыка отодвигает границы и дарит настоящие эмоции - репортаж Нины Можейко.

Музыка, которая пережила самого Мулявина. И хоть его нет с нами уже больше 20 лет, "Песняры" до сих пор в наших сердцах и на устах, каждый раз, когда …

Женщины по ним вздыхали, а мужчины становились настоящими мулявинцами и отращивали усы. Про ВИА, который совершил музыкальную революцию, уже снимают сериалы. Хотя будем честны, эта экранизация вызвала общественную дискуссию. В любом случае, коллектив уже легенда.

Наши любимые "Песняры" до 1 сентября 1969-го были "Лявонамі". Производное от ревю - "Лявоніха", в котором аккомпанировали. Но для участия в конкурсе название попросили изменить. Даже объявили конкурс с вознаграждением.

В Пинске стояла библиотека. Он так листал сборник Купалы и Коласа. Все говорят, что стихотворение Янки Купалы, а он говорит: "Нет, мы из сборника Коласа". Справедливо было бы разделить между двумя этим гениями, которые были песнярами. Подали - утвердили - 30 рублей зажали. Владислав Мисевич, один из основателей и участник ВИА "Песняры", заслуженный артист Беларуси

Не плясуны, а певуны - "Песняры" - кажется, вытащили лотерейный билет, когда изменили название.





На записи 1970 года уже "Песняры" выступали в колонном зале Дома союзов. Яркие, самобытные, стильные… Кстати, в этих же костюмах они впервые покоряли Москву на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. 500 соискателей со всего Союза, притом профессионалов - престижным было не то, что победить - хотя бы просто получить диплом. Спойлер: план "Песняры" перевыполнили. Три вторые премии (первую не присудили никому) раздели ВИА "Песняры", ВИА "Диэло" и начинающий певец Лев Лещенко.

И вот это случилось! Такое бывает только в сказке - такие ребята подобрались, созданные для этой работы (они об этом даже не знали), что они придерживались обыкновенных житейских правил, музыкальных правил, которые больше всех были сконцентрированы у Володи. Училище незаконченное. Но это ничего. Он общался с Ткаченко, с Паливодой на равных. Ты слушаешь их и как будто зашли в класс консерватории композиторского отделения. Владислав Мисевич, один из основателей и участник ВИА "Песняры", заслуженный артист Беларуси

Они не писали песни-однодневки. "Песняры" всегда были лидерами мнений и благодаря мелодии вели за собой народ.

Я очень полюбил белорусский фольклор. Каждая фраза очень оригинальная. И как-то задумана была по-другому. И для меня было ново и для меня было очень интересно творчески работать над каждой белорусской песней. Владимир Мулявин

Фольклор стал их средством общения с публикой. Идею подхватывали авторы и композиторы всесоюзного значения.

Благодаря им национальные традиции перестали быть экспонатами фондов, а были выставлены на витрину. Сегодня и сам Мулявин - герой выставки к 55-летию коллектива в Москве.

Уральский мальчишка полюбил белорусскую песню, сделал все, чтобы она стала известна и любима. Он не спел ни одной буквы, не зная о чем он поет. Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина

"Песняры" вырастили несколько поколений поклонников. ВИА создавались по всему Союзу. На этой культуре воспитали даже будущих солистов ансамбля.

Ансамбль моего отца назывался "Виктория", раньше гремел на советских просторах, особенно в Гомельской области. Они много раз выезжали за границу. Мой отец был парень с гитарой. Он очень любил гитару и даже сам делал гитары. Я с 4-х лет знал песни "Песняров".

Как говорил Мулявин, у каждого поколения свои песняры. Первый год для меня был ужасный, потому что дома пел, пока не устал, а тут получается полтора часа концерт, а все песни высокие, все тяжелые. Я первое время просто боялся с ними разговаривать, чтобы они не слышали, что я шепотом разговариваю, потому что голос садился просто вообще. Игорь Дударчик, солист БГА "Песняры"

Сегодня они продолжают дело Мулявина. Единственный официальный - БГА "Песняры". Все прения сторон улажены. А коллектив заряжен. В юбилейный год музыканты проделали масштабный вояж по городам России.

Люди очень тоскуют по эмоциям настоящим, живым. Интернет забрал много живых эмоций. Поэтому концерты - возможность прикоснуться к чему-то настоящему. Роман Козырев, художественный руководитель БГА "Песняры"

И всегда вызывает у людей в России неподдельное уважение, что мы из Беларуси с живым звуком.





Этим летом "Песняры" доехали до Вологды. Продели путь в 1200 км на расписном песняровском автобусе. Посетили легендарный адрес с резным палисадом

И, разумеется, пели вместе с залом под открытым небом на городской площади.

Такое количество людей, которое приходит к нам - это непередаваемо. Я обожаю туры. Чем больше работы, тем лучше. Игорь Дударчик, солист БГА "Песняры"

Наша задача показать белорусскую границу, показать людям красоту нашей культуры, нашей песни, языка. Роман Козырев, художественный руководитель БГА "Песняры"

А сейчас музыканты готовятся к большой сольной программе в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Дворец Республики по случаю соберут 30 ноября.