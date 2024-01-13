3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Дочь народного художника Беларуси Василия Шаранговича рассказала о творчестве и романтических моментах жизни отца
Он прописал кистью художественное слово белорусского языка и мировой литературы, через его образы мы можем увидеть ужасы войны, красоту родной природы и культуры.
14 января исполнится 85 лет со дня рождения основателя графической школы, народного художника Беларуси Василия Шаранговича. Он пришел в белорусское искусство в конце 1960-х годов - во время расцвета книжной графики в Советском Союзе.
Перечислить все, что создал Василий Шарангович, почти невозможно. Это десятки тысяч рисунков, акварелей, графических листов, иллюстраций. Только в поэме Якуба Коласа "Новая земля" их около ста, а на создание ушло полтора года. Василий Шарангович начинал живописцем, училище окончил по этому классу, а вот в институте поманила новая кафедра - графики. Кстати, в альма-матер Василий Петрович преподавал, стал профессором, а позже и ректором. Именно благодаря ему театрально-художественный институт стал Академией искусств. Основателя белорусской графической школы не стало два года назад.
Историю жизни мастера в воспоминаниях дочери подготовила Ольга Медведь.
Военное детство в графике Василия Шаранговича
Когда началась война, Василию Шаранговичу было чуть больше двух лет. Будущий народный художник жил в деревушке Кочаны Мядельского района, затерянной среди болот. Остальные же селения в округе уничтожили фашисты. В 1970-1980 свои детские воспоминания он запечатлел в графике, так война особенно правдоподобна.
Ее монохромность соответствует реальному пейзажу - от дыма и пепла все было черно-серое. Автобиографическую серию "Память огненных деревень" народный художник создавал более десяти лет и был удостоен за нее Государственной премии.
"Каждая работа давалась ему с болью, он ее обдумывал, продумывал, он останавливался иногда на несколько лет. Это то, что он помнил, то, что он видел маленьким. Для маленького ребенка это была страшная трагедия. Для моего отца война была связана именно с образом партизан, которые приходили в их хату. Дело в том, что мой дед был ковалем, и когда началась война, он был в партизанском отряде, именно в их хате часто очень собирались партизанские комбриги", - рассказала дочь народного художника Наталья Шарангович.
Отца, своего личного героя, Василий Петрович увековечил в иллюстрации к стихотворению Купалы "А хто там ідзе?". Одна из центральных фигур - простой белорусский кузнец, который, сражаясь за Родину, дошел до Берлина и вернулся обратно не с заграничными лакомствами.
В конце августа приходит с войны мой дед в старой такой гимнастерке, с огромным рюкзаком за плечами - это моя бабушка вспоминала. Он был такой тяжелый, этот рюкзак, что его никто не мог поднять. Что принес с войны мой дед? Он принес тиски, молоток и огромное количество тяжелых инструментов, потому что он знал, что именно инструменты понадобятся потом в мирной жизни. Он шел обратно в свою деревню и знал, что ему придется восстанавливать хозяйство.
Любовь в живописи. Первая встреча с супругой - в классическом портрете
Первую встречу с любовью всей своей жизни Шарангович написал в живописи. Василий и Галина встретились 8 мая 1960 года. Поддавшись на уговоры однокурсника, молодой художник впервые пошел в парк Горького на танцы, что в целом было ему чуждо, - на танцплощадке и влюбился в свою будущую жену.
Они отметили золотую свадьбу и очень часто вспоминалитот момент, когда они увиделись. Портрет мамы был написан, наверное, лет через 30 после их свадьбы, но я думаю, что папа всегда помнил свою жену, мою маму именно такой - очень романтичной.
Активный общественный деятель, выдающийся график всегда находил время на семью, ко всем домашним относился с особым трепетом, каждого запечатлел в портрете. В любви супруги прожили почти 56 лет и ушли друг за другом. Василия Шаранговича не стало спустя два дня после смерти жены Галины.
В галерее портретов - деятели культуры Беларуси ХХ века
Последние пять лет жизни Василий Шарангович активно писал классические портреты - это более 20 образов деятелей белорусской культуры ХХ века, люди, которые вместе с ним создавали историю искусства нашей страны. Кстати, этот цикл портретов еще ни разу не экспонировался.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов