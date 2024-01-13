Дочь народного художника Беларуси Василия Шаранговича рассказала о творчестве и романтических моментах жизни отца

Он прописал кистью художественное слово белорусского языка и мировой литературы, через его образы мы можем увидеть ужасы войны, красоту родной природы и культуры.

14 января исполнится 85 лет со дня рождения основателя графической школы, народного художника Беларуси Василия Шаранговича. Он пришел в белорусское искусство в конце 1960-х годов - во время расцвета книжной графики в Советском Союзе.

Перечислить все, что создал Василий Шарангович, почти невозможно. Это десятки тысяч рисунков, акварелей, графических листов, иллюстраций. Только в поэме Якуба Коласа "Новая земля" их около ста, а на создание ушло полтора года. Василий Шарангович начинал живописцем, училище окончил по этому классу, а вот в институте поманила новая кафедра - графики. Кстати, в альма-матер Василий Петрович преподавал, стал профессором, а позже и ректором. Именно благодаря ему театрально-художественный институт стал Академией искусств. Основателя белорусской графической школы не стало два года назад.

Историю жизни мастера в воспоминаниях дочери подготовила Ольга Медведь.

Военное детство в графике Василия Шаранговича

Когда началась война, Василию Шаранговичу было чуть больше двух лет. Будущий народный художник жил в деревушке Кочаны Мядельского района, затерянной среди болот. Остальные же селения в округе уничтожили фашисты. В 1970-1980 свои детские воспоминания он запечатлел в графике, так война особенно правдоподобна.

Ее монохромность соответствует реальному пейзажу - от дыма и пепла все было черно-серое. Автобиографическую серию "Память огненных деревень" народный художник создавал более десяти лет и был удостоен за нее Государственной премии.

"Каждая работа давалась ему с болью, он ее обдумывал, продумывал, он останавливался иногда на несколько лет. Это то, что он помнил, то, что он видел маленьким. Для маленького ребенка это была страшная трагедия. Для моего отца война была связана именно с образом партизан, которые приходили в их хату. Дело в том, что мой дед был ковалем, и когда началась война, он был в партизанском отряде, именно в их хате часто очень собирались партизанские комбриги", - рассказала дочь народного художника Наталья Шарангович.





Отца, своего личного героя, Василий Петрович увековечил в иллюстрации к стихотворению Купалы "А хто там ідзе?". Одна из центральных фигур - простой белорусский кузнец, который, сражаясь за Родину, дошел до Берлина и вернулся обратно не с заграничными лакомствами.

В конце августа приходит с войны мой дед в старой такой гимнастерке, с огромным рюкзаком за плечами - это моя бабушка вспоминала. Он был такой тяжелый, этот рюкзак, что его никто не мог поднять. Что принес с войны мой дед? Он принес тиски, молоток и огромное количество тяжелых инструментов, потому что он знал, что именно инструменты понадобятся потом в мирной жизни. Он шел обратно в свою деревню и знал, что ему придется восстанавливать хозяйство. Наталья Шарангович, дочь народного художника Беларуси Василия Шаранговича, первый зампредседателя Белорусского союза художников

Любовь в живописи. Первая встреча с супругой - в классическом портрете

Первую встречу с любовью всей своей жизни Шарангович написал в живописи. Василий и Галина встретились 8 мая 1960 года. Поддавшись на уговоры однокурсника, молодой художник впервые пошел в парк Горького на танцы, что в целом было ему чуждо, - на танцплощадке и влюбился в свою будущую жену.

Они отметили золотую свадьбу и очень часто вспоминалитот момент, когда они увиделись. Портрет мамы был написан, наверное, лет через 30 после их свадьбы, но я думаю, что папа всегда помнил свою жену, мою маму именно такой - очень романтичной. Наталья Шарангович, дочь народного художника Беларуси Василия Шаранговича, первый зампредседателя Белорусского союза художников

Активный общественный деятель, выдающийся график всегда находил время на семью, ко всем домашним относился с особым трепетом, каждого запечатлел в портрете. В любви супруги прожили почти 56 лет и ушли друг за другом. Василия Шаранговича не стало спустя два дня после смерти жены Галины.

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