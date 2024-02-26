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Додик: Президент Лукашенко - это прежде всего человек мира

Додик: Президент Лукашенко - это прежде всего человек мира

Президент Лукашенко - это прежде всего человек мира. Вопреки тому, какую грубую медийную картину порой создают, это человек, который сохранил мир для своей страны и своего народа. Об этом в программе "Актуальное интервью" заявил Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Президент Лукашенко для сербов - живая легенда, он свидетель многолетней несправедливости не только по отношению к Беларуси, но и к сербам, к православным народам, сказал политик.

Когда американцы бомбили Сербию без резолюции Совета Безопасности, он был единственным государственным деятелем, который под бомбами НАТО прилетел в Сербию. Ни обычные люди, ни мы, политики, никогда этого не забудем. Это был жест рискованный, но прежде всего это жест храбрости, благодаря которому мы увидели в нем настоящего друга.
Милорад Додик, Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины

Поэтому, по его словам, связи между Беларусью и Республикой Сербской намного более крепкие благодаря всему тому, через что страны прошли вместе.

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