Додик: Президент Лукашенко - это прежде всего человек мира

Когда американцы бомбили Сербию без резолюции Совета Безопасности, он был единственным государственным деятелем, который под бомбами НАТО прилетел в Сербию. Ни обычные люди, ни мы, политики, никогда этого не забудем. Это был жест рискованный, но прежде всего это жест храбрости, благодаря которому мы увидели в нем настоящего друга.

Милорад Додик, Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины