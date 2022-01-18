Доклад ICAO - попытка угодить всем

Причины задержки с подготовкой доклада ICAO и невнятный характер этого документа комментируют эксперты. Нет сомнений, что специалисты, которые заняты расследованием истории с посадкой самолета Ryanair в Минске, находятся под чудовищным политическим прессингом.



Пока не похоже, что ICAO готова начать все-таки руководствоваться здравым смыслом и правовой логикой. К сожалению, расследование было и остается крайне политизированным, и никаких надежд, что ситуация вскоре изменится, пока нет.