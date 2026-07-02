Доктор философских наук о роли истории для будущего: Забвение прошлого не дает всестороннего взгляда

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В государственной политике приоритет должен отдаваться будущему, однако без глубокого осмысления прошлого и извлечения из него уроков невозможно двигаться вперед. Такое мнение выразила доктор философских наук Светлана Винокурова в "Актуальном интервью".

"Философия говорит, что время течет от прошлого через настоящее к будущему. Понятно, что прошлое всегда будет с нами, и оно должно быть с нами. И историческая память должна не просто существовать, - отметила доктор философских наук. - Есть западные теории, которые говорят, что она должна быть обезличена. Эти современные модернисты, авторы программы "мягкой силы" считают, что в отношении искусства тоже не нужны личности. Мне кажется, историю нужно знать. По возможности, объективно".

quote Да, история интерпретирует факты, всегда есть какой-то налет современности над тем, через какую призму мы смотрим на былые факты. Времена ушли, а мы знали, что строили светлое будущее. Светлана Винокурова

Она подчеркнула важность планирования, которое практикуется в Беларуси. "Беларусь не отошла от стратегии и от прогнозов на краткосрочную перспективу. Мы планируем пятилетние, десятилетние перспективы. И это правильно в плане государственной политики", - отметила она.

По словам эксперта, чрезмерное сосредоточение на прошлом может снижать чувство ответственности за будущее. "Наверное, есть такой идеологически отвлекающий момент, когда люди смотрят в прошлое, ощущают меньше ответственности. Потому что все равно все прошло. И любая оценка, плюс или минус, не дает такого эффекта, как та ответственность за то, что будет", - подчеркнула доктор философских наук.

В то же время Светлана Винокурова отметила, что взгляд в будущее всегда мотивировал людей. "Лозунг "не мы, но дети наши будут жить в лучшем обществе" стимулировал и мотивировал людей, и это не чисто советское изобретение. Так поступали и японцы, когда экономику поднимали, так Китай развивал свою экономику, со взглядом на будущее. Поэтому вкладывали в образование. Та же Англия. Политика, связанная с наукой, с образованием, позволила выйти на передовые рубежи этим странам", - сказала она.

Будущее, по мнению эксперта, несет в себе большую неопределенность и, соответственно, ответственность. "Будущее, знаете, непредсказуемое. Это нестандарт, это неизвестность. Поэтому в этом лежит очень большая ответственность. Но без прогнозов ничего не будет", - подчеркнула она.

Светлана Винокурова убеждена, что будущее как проблема стоит перед обществом острее, чем прошлое. "Я думаю, что будущее более важная проблема, чем прошлое. Но уроки из прошлого тоже надо извлекать, потому что забвение прошлого или необъективная интерпретация прошлого не дает всестороннего взгляда", - заключила доктор философских наук.

По словам Светланы Винокуровой, Беларусь последовательно реализует принцип движения от прошлого через настоящее к будущему, опираясь на исторический опыт, экономические связи и совместную судьбу народов.