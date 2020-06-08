Доктор медицинских наук Оксана Свитич о коллективном иммунитете к COVID-19

Что же касается прогнозов, то бояться второй волны коронавируса не стоит, говорят эксперты. Она может пройти абсолютно незаметно. Особенно если в стране не вводились жесткие ограничительные меры. Тем не менее, по предположениям специалистов, COVID-19 может стать сезонной инфекцией, ослабив свое действие. Какую роль играет коллективный иммунитет и как провести летний досуг без риска инфицирования? Эти вопросы мы задали доктору медицинских наук, члену-корреспонденту Российской академии наук Оксане Свитич (видео).