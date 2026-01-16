"Доктрина Донро" в действии - США начали конкретные шаги по установлению контроля над Гренландией news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e8979ae-8161-45fe-8321-7757049944dc/conversions/888b8e0c-921d-4895-b65f-060fcdd5a8fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e8979ae-8161-45fe-8321-7757049944dc/conversions/888b8e0c-921d-4895-b65f-060fcdd5a8fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e8979ae-8161-45fe-8321-7757049944dc/conversions/888b8e0c-921d-4895-b65f-060fcdd5a8fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e8979ae-8161-45fe-8321-7757049944dc/conversions/888b8e0c-921d-4895-b65f-060fcdd5a8fd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Соединенные Штаты начали конкретные шаги по установлению полного контроля над Гренландией, рассматривая остров как ключевую стратегическую базу. По мнению медиаэксперта Дмитрия Швайбы, Вашингтон действует в рамках обновленной доктрины Монро, нацеленной на то, чтобы сделать Западное полушарие "опорной точкой" для будущего передела мирового влияния. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"На сегодняшний день, насколько я понимаю, законопроект внесен в Конгресс США о неких действиях, которые приведут к присоединению Гренландии в качестве штата", - заявил медиаэксперт. По его словам, это выводит ранее казавшиеся спонтанными заявления президента Дональда Трампа в правовое поле и свидетельствует о серьезности намерений.

"Это серьезнейшая концепция захвата полноценного контроля в Западном полушарии. Соединенным Штатам хотелось бы, чтобы оно стало такой базой, опорной точкой для будущего перераспределения влияния", - пояснил аналитик. Он отметил, что в американской прессе эта политика уже получила название "доктрина Донро".

Военное присутствие США на острове и так является доминирующим, что делает силовую операцию излишней. "Самим Соединенным Штатам не нужно высаживать никакой десант в Гренландии, поскольку военные базы там очень серьезно представлены. Вооруженные силы Соединенных Штатов - это крупнейшая военная сила на территории Гренландии", - отметил Дмитрий Швайба.

Ключевой вопрос - работа с небольшим, но политически активным населением острова. Местные партии, ранее декларировавшие сепаратизм от Дании и независимость от США, вскоре могут изменить позицию под американским давлением. "Скорее всего, Соединенные Штаты начнут борьбу за политический электорат. Это произойдет буквально в ближайшее время. И мы можем обнаружить, как меняются политические воззрения партии", - спрогнозировал аналитик.