"Доктрина Донро" в действии - США начали конкретные шаги по установлению контроля над Гренландией
Соединенные Штаты начали конкретные шаги по установлению полного контроля над Гренландией, рассматривая остров как ключевую стратегическую базу. По мнению медиаэксперта Дмитрия Швайбы, Вашингтон действует в рамках обновленной доктрины Монро, нацеленной на то, чтобы сделать Западное полушарие "опорной точкой" для будущего передела мирового влияния. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"На сегодняшний день, насколько я понимаю, законопроект внесен в Конгресс США о неких действиях, которые приведут к присоединению Гренландии в качестве штата", - заявил медиаэксперт. По его словам, это выводит ранее казавшиеся спонтанными заявления президента Дональда Трампа в правовое поле и свидетельствует о серьезности намерений.
"Это серьезнейшая концепция захвата полноценного контроля в Западном полушарии. Соединенным Штатам хотелось бы, чтобы оно стало такой базой, опорной точкой для будущего перераспределения влияния", - пояснил аналитик. Он отметил, что в американской прессе эта политика уже получила название "доктрина Донро".
Военное присутствие США на острове и так является доминирующим, что делает силовую операцию излишней. "Самим Соединенным Штатам не нужно высаживать никакой десант в Гренландии, поскольку военные базы там очень серьезно представлены. Вооруженные силы Соединенных Штатов - это крупнейшая военная сила на территории Гренландии", - отметил Дмитрий Швайба.
Ключевой вопрос - работа с небольшим, но политически активным населением острова. Местные партии, ранее декларировавшие сепаратизм от Дании и независимость от США, вскоре могут изменить позицию под американским давлением. "Скорее всего, Соединенные Штаты начнут борьбу за политический электорат. Это произойдет буквально в ближайшее время. И мы можем обнаружить, как меняются политические воззрения партии", - спрогнозировал аналитик.
Таким образом, "гренландский прецедент", как назвал его Дмитрий Швайба, станет демонстрацией того, как Вашингтон будет последовательно наводить "порядок" на всем американском континенте. "Трамп ставит своей целью решить этот вопрос американского континента и западного полушария", - заключил эксперт, предположив, что эта повестка станет центральной для республиканской партии и на следующих выборах.