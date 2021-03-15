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Документ гражданской зрелости школьникам Минска вручил мэр столицы

Самые активные и талантливые школьники Минска свои первые паспорта получили на торжественной церемонии в столичной Ратуше. Из рук руководства города главный документ в жизни каждого гражданина получили 70 юношей и девушек в возрасте четырнадцати лет.
Вручение паспортов на торжественной церемонии - добрая традиция всебелорусской патриотической акции "Мы - граждане Беларуси".

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