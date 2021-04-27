Документальная премьера "Беларусьфильма" к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Владимир Карачевский, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм": Сейчас такое время наступило, когда мы должны напоминать, что такое ценность жизни, ценность мира. Поэтому должны вспоминать о той войне, о тех бедах, которые война принесла. Мы через кино сейчас хотим не только пропиарить киностудию или заработать денег. Как и ранее должны более активно и агрессивно предлагать зрителю свою историю белорусского кино, для того чтобы мы воспитывали себя, поддерживали, помнили и были единым народом.