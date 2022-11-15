Документально-публицистический цикл телеканала "Беларусь 1" и Генеральной прокуратуры Беларуси - премьерный показ в январе

Восстановить справедливость, не допустить исторической амнезии и напомнить, чем чреваты попытки разделить народ. Документально-публицистический цикл телеканала "Беларусь 1" и Генеральной прокуратуры Беларуси "Геноцид. Без права на жизнь" покажет зверства фашистов на оккупированных территориях нашей страны в годы войны. В 16-ти актах драму белорусского народа визуализируют, основываясь на делах Генпрокуратуры. Повествование откроют и нерастиражированные факты от центрального архива Министерства обороны России.