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Документально-публицистический цикл телеканала "Беларусь 1" и Генеральной прокуратуры Беларуси - премьерный показ в январе
Восстановить справедливость, не допустить исторической амнезии и напомнить, чем чреваты попытки разделить народ. Документально-публицистический цикл телеканала "Беларусь 1" и Генеральной прокуратуры Беларуси "Геноцид. Без права на жизнь" покажет зверства фашистов на оккупированных территориях нашей страны в годы войны. В 16-ти актах драму белорусского народа визуализируют, основываясь на делах Генпрокуратуры. Повествование откроют и нерастиражированные факты от центрального архива Министерства обороны России.
Впервые обнародуют рассекреченные немецкие документы о стратегии уничтожения мирных жителей восточных территорий. С экрана расскажут и о страшных методичках истребления, которые разрабатывал рейх в секретных лабораториях.
Съемки истории проходили в Музее архитектуры и быта в Строчицах, задействовали натурную площадку Национальной киностудии "Беларусьфильм" в Смолевичах, Линию Сталина. Премьерный показ на нашем канале уже в январе.
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