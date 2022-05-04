Документальные фильмы с ранее закрытой информацией смотрите на "Беларусь 1" в преддверии 9 Мая

Наша память и наша правда о Великой Отечественной войне будет жива! Для белорусов не может быть иначе. Зверства фашистов никогда не будут забыты. Ненависть к нацистам у белорусов заложена на генетическом уровне, и этот священный код будет передаваться из поколения в поколение.



В преддверии Дня Победы Агентство теленовостей подготовило документальные фильмы с эксклюзивной, ранее закрытой информацией о войне и предателях, преступлениях нацистов, сломанных судьбах того поколения. А также воспоминания очевидцев, интервью и видеоролики в эфире "Беларусь 1" и"Беларусь 24" за неделю до 9 Мая.

