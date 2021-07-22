Документальные издания о преступлениях нацистов презентованы в Минске

Уничтожено более 9000 белорусских деревень. А жители белорусских деревень официально не считаются жертвами войны до сих пор. То есть, у нас очень много белых пятен в истории Великой Отечественной войны, в том числе и геноциде в отношении белорусского народа. Основная масса жителей стран Европы даже не знает, что пережила Беларусь.

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси