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Документальные издания о преступлениях нацистов презентованы в Минске
Сегодня в Национальном архиве представили документальные издания о преступлениях нацистов против населения БССР - это два сборника из серии "Без срока давности". Они посвящены Витебской и Гомельской областям.
Факт
В них вошло 363 документа (как советских, так и немецких) о зверствах оккупантов
На страницах - показания жертв и палачей. Опубликованы списки мест принудительного содержания гражданского населения, массового уничтожения евреев, размещена информация о крупных карательных операциях, уничтоженных оккупантами населенных пунктах.
Уничтожено более 9000 белорусских деревень. А жители белорусских деревень официально не считаются жертвами войны до сих пор. То есть, у нас очень много белых пятен в истории Великой Отечественной войны, в том числе и геноциде в отношении белорусского народа. Основная масса жителей стран Европы даже не знает, что пережила Беларусь.
Мы знаем, что сейчас последовательно принимаются резолюции, причем на уровне Европарламента, на уровне руководства парламента различных европейских стран, в которых пытаются уровнять нацистский и советский режимы. Это абсолютно антинаучно, и это возможно только при забвении тех преступлений, которые совершали нацисты
Книги подготовлены в рамках совместного белорусско-российского проекта. Впереди выпуск еще 4-х сборников - они будут посвящены Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областям. Также запускается информационный проект "Без срока давности", на сайте которого будут публиковаться фото и видео о нацистских преступлениях, интервью историков.
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