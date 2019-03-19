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Документальный фильм "10 дней ада" смотрите сегодня в 21:50 на "Беларусь 1"
Ровно 75 лет назад, 19 марта 44-го года, войсками 65-й армии под командованием генерала Батова был освобожден лагерь смерти Озаричи. Он был создан на переднем крае обороны. С личного разрешения Гитлера лесные болота превратили в полигон для бактериологического оружия. 50 000 человек: старики, женщины и дети - были заражены сыпным тифом, чтобы болезнь перекинулась на солдат Рокоссовского и было остановлено наступление советских войск. Как выжить в болоте? Каково это - ежедневно видеть смерть тысяч людей - и кто спустя 75 лет просит прощения за преступление предков? "10 дней ада" - документальный фильм Агентства теленовостей смотрите сегодня сразу после "Панорамы".
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