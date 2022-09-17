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Документальный фильм "АК. Армия проклятых" - вся правда об Армии Крайовой

Рассекреченные документы как аргумент против исторических фейков. Армия Крайова - военная структура, которая действовала на территории Западной Беларуси. Курировалась нелегитимным правительством в Лондоне при официальной поддержке Великобритании и США.

Главная задача, которая ставилась перед Армией Крайовой, - вернуть границы Польши на период 1 сентября 1939 года. Для этого они сотрудничали с нацистами. С их поддержкой громили советских партизан, уничтожали деревни и терроризировали мирных людей.

Мы покажем тех, кто воевал в Армии Крайовой, и тех, кто от них пострадал. 17 сентября после "Панорамы" на "Беларусь1" и "Беларусь 24" выйдет документальный фильм Агентства теленовостей "АК. Армия проклятых".

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