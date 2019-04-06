Документальный фильм "Армия тьмы" смотрите 9 апреля сразу после "Панорамы"

Документальное расследование представляет и Агентство теленовостей. Более полувека в Германии существовала теория о "чистом Вермахте" и преступной СС. Но в 90-х по всей стране прошла выставка фотографий "Преступления Вермахта". Все снимки были сделаны солдатами германской армии. Там и сожженные деревни, и лагеря смерти, и казни мирного населения - правда войны, которая шокировала Германию. Вместо героического прошлого открылась настоящая, совсем не героическая история.



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