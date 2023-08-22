Только вот о том, что батальон был украинским, молчат. Ни слова не говорят и о том, что основу подразделения составляли бойцы Буковинского куреня, которые вместе с нацистами уничтожали евреев и цыган в Бабьем Яру. Главным палачом называют Васюру - бывшего офицера Красной армии, добровольно сдавшегося в плен. О том, что Васюру готовили в школе пропагандистов в Германии, тоже ни слова, как и о том, что по национальности он тоже украинец. Авторы материалов - беглые белорусы. Те, которые в 20-м году требовали говорить правду. Сегодня их "правда" далека от истины. Базируется она на деньгах западных спонсоров и на идеях национал-социализма. А правда в признаниях хатынских палачей. Это факты, которые легли в основу документального фильма "Они сжигали Хатынь".