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Документальный фильм АТН "Они сжигали Хатынь": 22 августа фактами опровергнем придуманные мифы
В последнее время экстремистские издания и деструктивные каналы публикуют материалы о сожжении Хатыни - обеляют украинских коллаборантов и делают акцент на том, что убийцами были советские офицеры из 118-го полицейского батальона.
Только вот о том, что батальон был украинским, молчат. Ни слова не говорят и о том, что основу подразделения составляли бойцы Буковинского куреня, которые вместе с нацистами уничтожали евреев и цыган в Бабьем Яру. Главным палачом называют Васюру - бывшего офицера Красной армии, добровольно сдавшегося в плен. О том, что Васюру готовили в школе пропагандистов в Германии, тоже ни слова, как и о том, что по национальности он тоже украинец. Авторы материалов - беглые белорусы. Те, которые в 20-м году требовали говорить правду. Сегодня их "правда" далека от истины. Базируется она на деньгах западных спонсоров и на идеях национал-социализма. А правда в признаниях хатынских палачей. Это факты, которые легли в основу документального фильма "Они сжигали Хатынь".
Чтобы еще раз напомнить о зверствах украинских нацистов, сегодня в вечернем эфире мы повторим документальный фильм "Они сжигали Хатынь" из серии "Без срока давности" совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета государственной безопасности Беларуси.
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