Документальный фильм "Батальон смерти": история ранее неизвестных карательных акций 118-го украинского батальона, сформированного из националистов

Украинские нацисты, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожили тысячи мирных белорусов. Каратели, фамилии которых знал весь Советский Союз, - Васюра, Мелешко, Лакуста. Они сжигали Хатынь в марте 1943 года. С уничтожением этой деревни сегодня и ассоциируют 118-й украинский полицейский батальон. Но это подразделение в годы оккупации прошлось сразу по нескольким областям Беларуси, оставляя после себя трупы и пепелища.

Расскажем про неизвестные преступления палачей Хатыни в новом документальном фильме "Батальон смерти" из цикла "Без срока давности" совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета государственной безопасности. Он выйдет в эфир 21 сентября на "Беларусь 1" и " Беларусь 24 " после "Панорамы". Подробности у Елены Бормотовой.

Память народа

Кадры из д/ф "Хатынские колокола", режиссер И. Коловский, 1969 г.: "Зашли с той стороны, окружили деревню, обстреляли. Пули летают по хате, я говорю семье: "На пол падайте!" Лежим на полу. Ни одного окна не осталось, все окна повылетали".

Действия палачей из уст свидетеля. Единственного взрослого, который выжил в огне хатынского сарая - деревенского кузнеца Иосифа Каминского. Он подробно рассказывает о смертельном понедельнике 22 марта 1943 года.





Кадры из д/ф "Хатынские колокола", режиссер И. Коловский, 1969 г.: "Горит крыша, огонь падает на головы, загорелось и сено, и солома - задыхаются люди. Сын: "Папа, папа, живой? Иди, вставай, проехали уже!" Стал его вытаскивать, прямо внутренности у него вылезли…" Только еще успел спросить, жива ли мама.

В фильме в 69-м Каминский не говорит, кем по национальности были каратели. Об этом он рассказал в 61-м следователям Комитета госбезопасности, которые расследовали преступления нацистских пособников. Тогда и стало известно, что Хатынь уничтожали украинцы. 118-й полицейский батальон и украинский взвод батальона СС Дирлевангера. Но тогда этот факт замолчали, не афишировали его и в 70-е, когда прошел первый процесс над хатынскими палачами, и в 86-м, когда судили Васюру. Это была просьба Советской Украины, ее поддержало руководство Советского Союза. Опасались межнационального конфликта.





Когда открылись новые обстоятельства, и тоже дело Васюры 1986 года, оно имело резонанс. На тот момент это тоже докладывалось. На тот момент первым секретарем ЦК Компартии Беларуси был Николай Слюньков и, на мой взгляд, был у них телефонный разговор с Владимиром Щербицким - первым секретарем ЦК Компартии Украины. И в советское время об этом не говорилось. Дмитрий Воропаев, начальник Центрального архива КГБ Беларуси

Нацистское формирование было основано в Киеве летом 42-го года. Ударную, первую роту, составили бойцы Буковинского куреня. Командиром стал немец Кёрнер, его замом - украинец Смовский. Боевую подготовку проводил Васюра, который прибыл в Киев после окончания школы пропагандистов в Германии. В декабре 42-го 118-й украинский полицейский батальон перебрасывают в Беларусь. Здесь Васюра возглавляет штаб батальона и руководит первыми операциями.

Васюра при задержании тех же двух партизан, вместе с Луковичем, это был переводчик 118-го батальона, после допроса, жесткости при допросе партизан, зажимал пальцы между дверей в присутствии свидетелей, а потом вывели во двор, заставили рыть могилу, и он лично расстрелял одного из задержанных партизан. Алексей Васильев, историк спецслужб

118-й украинский полицейский батальон в Беларуси был частью ударной силы в проведении карательных акций. Под предлогом борьбы с партизанами, украинские палачи уничтожали мирное население, сжигали деревни, занимались грабежом сельскохозяйственной продукции и угоном трудоспособного населения в немецкое рабство. Часть подразделения размещалась в Плещеницах, часть в Слуцке.

В Слуцке вторая рота 118-го украинского полицейского батальона размещалась недалеко от границы гетто. Из окон казарм были хорошо видны еврейские дома. Украинцев привлекли для охраны гетто, но часто их работа сводилась к тому, чтобы насиловать женщин и девушек. Палачей привлекли и для ликвидации гетто в феврале 1943 года. Людей уничтожали почти сутки. Против узников применяли огнеметы. Полицаи из 118-го батальона добивали живых, а в убегающих бросали гранаты.

Летом 43-го украинских садистов перебрасывают на территорию современной Гродненской области. Участвуют в карательной операции "Герман", в ходе которой уничтожают группу евреев в Налибокской пуще.

Были уничтожены женщины, дети, мужчины, которые там находились. Самое циничное, что после этого уничтожения нашлось ряд военнослужащих со 118-го полицейского батальона, которые полезли в эту яму. Среди костей, мяса, они искали ценности, золото. Снимали кольца. По-моему, Кнап, он говорит в своих показаниях, чтопомогал вылезать одному из ямы, потому что землянки были глубокие, он не мог вылезть. За это он мне дал обручальное золотое кольцо. Александр Кислицкий, историк спецслужб

За это преступление израильский центр Симона Визенталя, занимающийся розыском нацистских преступников, вносил одного из самых жестоких полицаев 118-го батальона - Катрюка -в список наиболее разыскиваемых лиц. Канада, где жил Катрюк, не выдавала его ни Советскому Союзу, ни Беларуси, ни Израилю. Последний палач Хатыни умер в 2015 году.

Даже сегодня существуют какие-то юридические возможности посмертно их признать виновными, основываясь на тех документах, тех свидетельских показаниях, которые остались, виновными в непосредственном участии в карательных акциях. Это будет нашим моральным долгом перед всеми теми, кто погиб, признать их виновными и осудить их спустя 80 лет после трагических событий. Юрий Зверев, историк спецслужб, кандидат исторических наук