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Документальный фильм о безумных и непредсказуемых событиях августа 2020 года покажет сегодня "Беларусь 1"

Отголоски горячего августа 2020-го мы будем слышать еще долго. Но самое главное - сделать выводы и принять правильное решение. Команда АТН подготовила документальный фильм о безумных и непредсказуемых событиях. Материал снимался в ряде белорусских городов: Пинске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Жлобине, Минске. Премьера сегодня в эфире после "Панорамы".

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