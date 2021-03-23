Документальный фильм о безумных и непредсказуемых событиях августа 2020 года покажет сегодня "Беларусь 1"

Отголоски горячего августа 2020-го мы будем слышать еще долго. Но самое главное - сделать выводы и принять правильное решение. Команда АТН подготовила документальный фильм о безумных и непредсказуемых событиях. Материал снимался в ряде белорусских городов: Пинске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Жлобине, Минске. Премьера сегодня в эфире после "Панорамы".