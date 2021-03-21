Документальный фильм о самых непредсказуемых событиях за всю историю независимости Беларуси

Отголоски горячего августа 2020-го мы будем слышать еще долго. Но самое главное - сделать выводы и принять правильное решение. Команда АТН подготовила документальный фильм о событиях того времени - самых безумных и непредсказуемых за всю историю независимости Беларуси. Материал снимался в городах, где происходило самое яростное противостояние: Пинск, Брест, Барановичи, Гродно, Гомель, Жлобин, Минск.



В фильме рассказаны от первого лица истории силовиков, которые участвовали в сдерживании протестов, будут показаны эпизоды оперативной съемки, некоторые представлены вниманию общественности впервые. Премьера во вторник 23 марта. Не пропустите (видео).



