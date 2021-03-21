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Документальный фильм о становлении суверенного белорусского спорта - "30 лет: путь к Олимпу"

Белтелерадиокомпания поздравляет Национальный олимпийский комитет с юбилеем. Уже завтра в вечернем эфире "Беларусь 1"- документальный фильм о становлении суверенного белорусского спорта "30 лет: путь к Олимпу" (видео).

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